Caltanissetta. Mandato di arresto europeo per rapina: tratto in arresto 36enne dalla Polizia

CALTANISSETTA. I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un trentaseienne, originario di una provincia limitrofa, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania per il reato di rapina aggravata.

Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per sedare una rissa nel centro storico di Caltanissetta, nell’identificare l’uomo, hanno rilevato che nella banca dati Shengen a suo carico gravava un mandato di arresto europeo. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Caltanissetta a disposizione della Corte di Appello.