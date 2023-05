Caltanissetta, lunedì un convegno sulla “diagnostica nelle Opere d’Arte”

Lunedì 15 maggio 2023, dalle ore 15:00 in poi, si terrà a Caltanissetta presso il Palazzo della SicilBanca ex Palazzo delle Poste di in via Crispi n. 21, il primo di una serie di appuntamenti, organizzati dall’Ordine degli Architetti di Caltanissetta con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della Banca Sicana, dedicati alle “Donne nell’architettura” dal titolo Women Architect: Architetti Donna.

Al primo seminario sulla “Diagnostica nelle Opere d’Arte” parteciperanno la Dirigente Scolatica Prof.ssa Nadia Rizzo che aprirà con il suo intervento dedicato alla figura di San Michele Arcangelo contestualizzata nei luoghi di culto, seguirà l’Architetto Stefania Lopiano, esperta in nanotecnologie e nanomateriali per i Beni Culturali che illustrerà lo studio effettuato sui pigmenti e coloranti della tavolozza dell’artista sconosciuto attraverso le analisi diagniostiche chimico-fisiche su una tela inedita raffigurante San Michele.

A moderare l’incontro l’Architetto, nonché Consigliere dell’Ordine, Rosa Galiano. I lavori saranno aperti con i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Architetti Piero Campa, del Sindaco della città di Caltanissetta Roberto Gambino, dal Presidente dell’Associazione Alchimia Architetto Giuseppe Giugno. All’Architetto Luigi Gattuso, Direttore del Parco Archeologico di Gela e Caltanissetta il compito di concludere i lavori.