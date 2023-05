Caltanissetta, i lunedì del Bellini al Margherita: Recital del maestro Giuseppe Andaloro

Il Teatro Regina Margherita si prepara ad ospitare l’ultimo appuntamento dei “Lunedì del Bellini”, la stagione musicale di “Svelamenti” realizzata in collaborazione con il Conservatorio Statale Bellini di Caltanissetta.

“Recital” sarà lunedì 22 maggio alle ore 19 ad ingresso gratuito, e vedrà protagonista il maestro Giuseppe Andaloro, uno dei più apprezzati artisti della sua generazione. Il maestro Giuseppe Andaloro, pianista virtuoso di fama internazionale, durante la serata proporrà un programma eclettico che spazierà attraverso diverse epoche musicali e offrirà una varietà di stili e sonorità. Il recital inizierà con la “Sonata in Fa Maggiore Hob XVI 23” di Franz Joseph Haydn (1732 – 1809), un brano che presenta più cambi di registro e permetterà al maestro di mostrare la sua abilità nel delineare le intricate sfumature del compositore austriaco. Haydn, uno dei maestri del Classicismo viennese, riesce a catturare l’attenzione del pubblico con la sua brillantezza e la sua delicatezza. Successivamente, il maestro ci trasporterà nell’atmosfera pre-barocca con la “Partita Sopra l’Aria di Follia” di Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643), un brano denso di passaggi e concatenazioni armoniche modali. La serata continuerà con il “Preludio No. 8 – Un reflet dans le vent” di Olivier Messiaen (1908 – 1992), un compositore del XX secolo noto per la sua originalità e innovazione. Questo preludio è caratterizzato da armonie complesse e ritmi intricati. Infine, il clou della serata sarà la “Sonata No.1 in Re minore, Op.28” di Sergej Rachmaninov (1873 – 1943). Un capolavoro romantico che richiede una padronanza dello strumento assoluta e una grande capacità espressiva per esprimere appieno la sua profondità e intensità.

Il maestro Andaloro, con la sua tecnica eccezionale e profonda sensibilità musicale, eseguirà le composizioni in programma creando un’esperienza sonora unica, emozionante e molto coinvolgente per il pubblico. “Il Recital con il maestro Giuseppe Andaloro rappresenta un evento straordinario per gli amanti della musica di tradizione di Caltanissetta e oltre – commenta Michele Mosa, direttore del Conservatorio Bellini – Siamo felici di avere un artista di tale livello, sia in qualità di docente della nostra Istituzione che come protagonista della serata, e di offrire al pubblico l’opportunità di ascoltare il suo virtuosismo e la sua interpretazione appassionata.

L’evento chiude magistralmente una stagione musicale che ha dato molte soddisfazioni”. Anche l’assessore comunale alla Cultura Marcella Natale esprime il suo apprezzamento per la stagione concertistica proposta: “la stagione musicale al Teatro Regina Margherita è stata splendida, e quest’ultimo appuntamento con il maestro Giuseppe Andaloro è un evento di grande rilievo per la nostra città. La stagione “Svelamenti”, promossa dall’Amministrazione comunale e realizzata in collaborazione con il Conservatorio Statale Bellini di Caltanissetta, nelle sue sezioni di musica, prosa e appuntamenti per le famiglie, ha ospitato eventi straordinari e di altissimo livello, capaci di valorizzare la nostra città come importante centro culturale”.