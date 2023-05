Caltanissetta. Controlli della Polizia di Stato in Provincia: sette arresti, tra cui due per sfruttamento del lavoro

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, ha arrestato sette persone, ne ha denunciato tredici ed ha eseguito diciotto perquisizioni.

Sequestrate sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. Sono sette le persone arrestate dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria: un trentunenne è stato arrestato per truffa, un ventisettenne per rapina e ricettazione in concorso, un sessantaduenne e un trentacinquenne sono stati arrestati per sfruttamento del lavoro, un trentaduenne per reati contro il patrimonio, un ventiseienne per rapina in concorso e un trentottenne per atti persecutori.

Tredici, invece, le persone denunciate all’Autorità giudiziaria nel corso dei servizi di controllo del territorio: un venticinquenne e un trentasettenne sono stati denunciati entrambi per oltraggio a pubblico ufficiale, un venticinquenne per danneggiamento, un trentaduenne per violenza sessuale, un quarantaquattrenne per guida sotto l’influenza dell’alcol, un quarantatreenne per lesioni personali e violenza privata, un trentottenne per evasione, un trentunenne, sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, per violazione delle prescrizione inerenti la misura di prevenzione e cinque per altri reati.

Nel corso dell’attività di prevenzione e repressione al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati cannabinoidi e segnalate tre persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono, infine, diciotto le perquisizioni personali eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo del territorio.