Caltanissetta, condannato l’amico che aiutò Mirko La Mendola a suicidarsi dopo quel concorso non superato

I giudici della Corte di appello di Palermo hanno confermato la condanna a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per un ragazzo, all’epoca dei fatti 17enne, accusato di avere aiutato l’amico a uccidersi in seguito alla delusione per non avere superato il concorso in polizia.

Il cadavere del 26enne Mirko La Mendola, di Caltanissetta, e’ stato trovato in spiaggia, a Punta Grande, il 25 agosto del 2021, con un colpo di arma da fuoco alla testa. Le indagini hanno rapidamente permesso di chiarire che non si era trattato di un omicidio ma di un suicidio: il 26enne avrebbe deciso di uccidersi in seguito alla delusione per non aver superato il concorso in polizia.