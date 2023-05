Caltanissetta. C’è il “Maggio dei Libri 2023” con quattro date da mercoledì 10 maggio

CALTANISSETTA. La Libreria UBIK di Caltanissetta sita in via Kennedy 9/11, valorizzerà il territorio nisseno dal punto di vista letterario, per il mese di maggio, contribuendo al MAGGIO DEI LIBRI 2023 che si tiene ogni anno nello stesso mese a livello nazionale. Quattro date sono quelle da ricordare in cui vedrete protagonisti autori e relatori, nazionali e locali. Il primo incontro si terrà in libreria alle ore 18:30 mercoledì 10 maggio dove verrà presentato il libro “Tre regioni (s)cena. Piemonte, Lombardia, Sicilia tra cibo, agricoltura, storia e letteratura” edito dalla casa editrice “Biancoenero” di Cuneo.

Sarà presente l’autore SALVATORE VULLO il quale sarà intervistato dalla delegata dell’Accademia della Cucina Italiana Cinzia Militello con la partecipazione del dott. Pasquale Tornatore. Il secondo incontro si terrà presso il Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate”

venerdì 12 maggio alle 18:30 dove sarà nostra ospite la scrittrice STEFANIA AUCI, conosciuta in tutto il paese per aver regalato ai lettori la straordinaria storia familiare della famiglia Florio : “LEONI DI SICILIA ”- “L’INVERNO DEI LEONI” edizione Nord.

Introdurrà l’incontro l’Assessore alla Cultura Marcella Natale, continuerà il dialogo la prof.ssa Fiorella Falci la quale assieme all’autrice ci condurranno nelle atmosfere di una Palermo ricca e gloriosa attraverso fatti storici e intrighi familiari della famiglia che portò preziose evoluzioni alla Sicilia di quel tempo.

Il terzo incontro si terrà in libreria: martedì 16 maggio alle ore 18:30 . Stavolta l’ospite sarà l’attore e scrittore romano MARCO BONINI che oltre alla sua ricca carriera trentennale tra televisione, cinema e teatro, sarà con noi per presentare il suo libro “L’ARTE DELL’ESPERIENZA” Nave di Teseo edizioni: un libretto d’istruzioni che spiega in modo semplice e diretto i meccanismi intimi e filosofici che legano interprete, personaggio e spettatore. Dialogherà con l’autore la giornalista Ivana Baiunco

L’ultimo incontro del mese si terrà in libreria: venerdì 26 maggio alle ore 18:30. L’ospite sarà MICHELA ALBERTINI che ci farà conoscere il suo libro “MAMMAVVENTURA” edito da AreaNavarra. L’autrice, intervistata dalla dott.ssa Danila Curatolo, creerà un dialogo ed una chiave di lettura “sull’universo madre”, cosa vuol dire per una donna essere madre oggi.