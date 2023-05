Caltanissetta. Alunni del Liceo Classico “R. Settimo” hanno incontrato dottori commercialisti ed esperti contabili

CALTANISSETTA. Presso il Liceo “R. Settimo” si è tenuto un incontro con una rappresentanza del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta sul tema della professione del Dottore Commercialista. Hanno relazionato il Presidente dell’Ordine, Dott. Giuseppe Lacagnina su “Valori, Sostenibilità, ed Opportunità della professione”, la dott.ssa Giusy Montante , Presidente del Comitato Pari Opportunità, sugli elementi caratterizzanti la professione di dottore commercialista, e la dott.ssa Carmen Stefania Falzone su alternanza scuola-lavoro, PCTO e apprendistato di I livello.

Nel corso del seminario sono stati presentati ad alunni attenti ed interessati i punti di forza della professione di dottore commercialista. La collaborazione proseguirà in un percorso PCTO per fare acquisire agli alunni competenze specifiche in economia aziendale. Hanno partecipato all’incontro le classi III AL, III BL e le classi quarte. L’istituzione scolastica ha rivolto un ringraziamento particolare dall’Ordine che, a sua volta, ha rivolto un plauso alla dirigente Irene Cinzia Maria Collerone per l’accoglienza e l’opportunità offerta.