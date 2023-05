Caltanissetta, ai domiciliari simula dolore e si reca al pronto soccorso: sparisce ma viene “ritrovato” dai CC

Arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di CALTANISSETTA, un nisseno di 39 anni, LV, per il reato di evasione. L’uomo, detenuto ai domiciliari con braccialetto elettronico, mercoledì scorso, poco dopo le 19, aveva contattato i carabinieri per informarli che si sarebbe allontanato da casa per recarsi al pronto soccorso.

Il 39enne infatti aveva spiegato di avere dolore alla caviglia e, pertanto, di avere necessità di cure mediche. Poco meno di un’ora dopo i carabinieri si sono recati al pronto soccorso del Sant’Elia chiedendo del 39enne ma quest’ultimo, come riferito dai sanitari, dopo aver fatto accesso in ospedale, si era allontanato prima di essere sottoposto a visita.

A quel punto i carabinieri si sono recati nell’abitazione del giovane dove quest’ultimo non era ancora tornato. E’ stato il padre, sollecitato dagli uomini dell’Arma, a contattare telefonicamente il ragazzo chiedendogli dove si trovasse. Il 39enne ha risposto di trovarsi in via Roma, davanti alla stazione centrale. Ed è stato qui che i carabinieri lo hanno trovato seduto su una panchina. Difeso dall’avvocato Giuseppe Dacquì, è stato arrestato e ricondotto ai domiciliari. (Ansa)