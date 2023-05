Caltanissetta, addio al pasticciere Roberto Fiorino: aveva 68 anni

CALTANISSETTA – Si svolgeranno venerdì 12 maggio alle ore 16, nella chiesa Cattedrale di Caltanissetta, i funerali del pasticciere Roberto Fiorino scomparso a 68 anni.

Molto stimato ed apprezzato nel capoluogo nisseno oltre che per la sua proverbiale abilità professionale che aveva reso la sua pasticceria immancabile punto di ritrovo per gli amanti del dolce, per le notevoli qualità umane.

Una sensibilità non comune che manifestava nel suo grande amore per le piante: competente ed innamorato collezionista di Bonsai ed Orchidee.

Allestita la camera ardente nella “sala del commiato Polizzi” in via regiona Elena, numero 5 (orario di visita, giovedì 11 maggio dalle 16 alle 19.30).