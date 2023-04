Sommatino. Si dimette per sopraggiunti impegni lavorativi l’assessore Salvatore Bombello

SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia ha voluto ringraziare il Dott. Salvatore Bombello che ha concluso la sua esperienza amministrativa.

“Infatti – si legge in una nota – con grande rammarico, questa mattina l’Assessore Bombello ha rassegnato le proprie dimissioni al Sindaco Letizia per sopraggiunti impegni lavorativi che non potranno più permettergli di proseguire al meglio le attività portate avanti in questi 10 mesi di Amministrazione”.

Commentando i 10 Mesi di attività amministrativa dell’assessore Bombello, il sindaco li ha definiti “molto intensi, di certo non senza alcune difficoltà, affrontati sempre con grande educazione e con modi garbati. Ricordiamo, su tutte, le manifestazioni dell’Estate Sommatinese, la bellissima notte bianca sommatinese e tantissimi altri eventi che hanno avuto la massima espressione con la prima edizione della “Sagra dell’Agricoltura – Sommatino sei Tu”. Il sindaco ha fatto i suoi migliori auguri a Bombello per la sua prossima attività professionale.

Quanto prima il sindaco designerà il nuovo assessore comunale.