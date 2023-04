Serradifalco. Nominati dalla Giunta Burgio i Rup per i progetti del Pnrr già finanziati

SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco ha ottenuto finanziamenti per 340.098 euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per questa ragione, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha nominato i Responsabili unici del procedimento (Rup) dei progetti finanziati per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti.

Il Comune ha fin qui beneficiato di cinque finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 340.098 euro, ed ha in corso di finanziamento un ulteriore progetto di 17.150 euro. Si tratta di progetti il cui obiettivo è di migliorare e modernizzare i servizi comunali tramite gli strumenti informatici oltre a rendere più sicura e di più facile utilizzo l’intera struttura informatica comunale.

In particolare, la Giunta ha nominato Rup Giuseppe Benfante Picogna per i progetti “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”, “Adozione Piattaforma Pago PA. La Giunta ha poi indicato come Rup Pietro Giumento per i progetti “Adozione appIO”, “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale-SPID CIE” e per il progetto “Piattaforma Notifiche Digitali”.

L’arch. Salvatore Pullara, infine, è stato nominato Rup per il progetto “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”. I Rup nominati avranno il compito di svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; infine avranno il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.