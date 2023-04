Serie D. La Sancataldese sconfitta 2-0 dal Licata: non basta una prestazione comunque generosa

Nel girone I del campionato di serie D sconfitta esterna per la Sancataldese che ha perso 2-0 sul campo del Licata. La partita, quella, nonostante il risultato finale netto, in campo non è stata per niente squilibrata.

Sotto porta i padroni di casa sono stati certamente più efficaci e ciò ha permesso loro di conquistare il vantaggio al 39′ Con Mudisaru e di raddoppiare ad inizio ripresa al 57′ con Minacori, ma sullo 0-0, sull’1-0 e anche sul 2-0 la Sancataldese ha avuto le occasioni, rispettivamente, per portarsi in vantaggio, per pareggiare o per riaprire la sfida.

Insomma una Sancataldese che, a differenza del Licata, sotto porta non ha fatto sentire la sua efficacia. In ogni caso, al di la della sconfitta, resta il rammarico per una prestazione dalla quale la Sancataldese avrebbe potuto e dovuto tirare fuori di più. La Sancataldese si mantiene pertanto a quota 41 in classifica e giovedì prossimo 6 aprile se la vedrà contro la forte Vibonese (ore 15) con l’obiettivo, in caso di vittoria, di aggancio in classifica dal momento che i calabri hanno tre punti di vantaggio proprio rispetto alla Sancataldese. (Foto Sancataldese Calcio Official)