Serie D. La Sancataldese espugna il campo della vice capolista Locri e sogna i play off: decide un gol di Baglione

Un gol di Baglione al 26′ del secondo tempo ha permesso alla Sancataldese di espugnare il campo del Locri vice capolista del girone I e di conquistare una vittoria che la tiene in corsa per un posto nei prossimi play off promozione.

Un obiettivo, quello dei play off, che se raggiunto, consentirebbe di aggiornare i record in casa di una Sancataldese che continua ad essere affamata di risultati e prestazioni. Esattamente come ha dimostrato contro il Locri. I calabri, secondi in classifica, avevano tutto l’interesse di vincere per allungare in classifica, ma la Sancataldese intrepida e mai doma di oggi pomeriggio non glielo ha permesso.

I verdeamaranto, sospinti dal tifo dei sostenitori giunti da San Cataldo, hanno giocato con un impeto e con una voglia che, alla distanza, ha avuto il sopravvento sulla pur forte squadra avversaria. La rete messa a segno da Baglione è stata un autentico colpo al cuore per gli avversari di una Sancataldese che non sono riusciti a pareggiarla.

Con questa vittoria la squadra del presidente Ivano La Cagnina è salita a quota 49 in classifica e domenica prossima al Valentino Mazzola arriva il Paternò per un match che potrebbe valere la storica conquista di un posto nei play off. Un obiettivo che, se raggiunto, diventerebbe un’impresa, dal momento che i verdeamaranto erano partiti male in questa stagione.