Santa Caterina. Nasce la Rete Solidale a sostegno delle fasce di popolazione più bisognose

SANTA CATERINA. E’ stata salutata con legittima soddisfazione l’istituzione a Santa Caterina della Rete solidale tra il settore politiche sociali e sostegno alla famiglia del Comune, la Caritas parrocchiale, il Banco Alimentare parrocchiale e il comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana. La rete, voluta e promossa dall’Amministrazione Comunale e “sposata” anche dagli altri soggetti, consentirà di mettere a fattor comune dei 4 enti risorse umane, risorse economiche ed esigenze della comunità, in modo da rispondere alle varie necessità ottimizzando le risorse ed aumentando la qualità e la quantità delle prestazioni.

La convenzione è stata firmata, in presenza del Sindaco Giuseppe Ippolito, dell’assessore ai servizi sociali Palmina Lo Re e di alcuni consiglieri comunali, dall’assistente sociale del Comune dott.ssa Aleo, da padre Rosario Castiglione e dal presidente provinciale della Croce Rossa Italiana Nicolò Piave.

Il sindaco ha ricordato che il settore sociale del Comune, prima carente, è stato dotato di persone, mezzi e risorse idonei a implementare nuovi e indispensabili servizi per la nostra comunità; in poco più di due anni è stato assunto l’assistente sociale, istituiti nuovi servizi per vari bisogni per diverse fasce di popolazione (Bes, Ada, Centri Estivi, Sai, Assistenza Igienico Sanitaria straordinaria), approvato il regolamento del sociale, creato la rete solidale e stanziato risorse economiche in bilancio.