San Cataldo. Per la Scinnenza aree rialzate per per disabili e presenza di una interprete del linguaggio Lis

SAN CATALDO. L’Associazione Amico Medico ha reso noto che per le rappresentazioni sacre del Processo a Gesù di oggi, mercoledì 5 aprile, e per la Scinnenza di Venerdì 7 aprile ha predisposto apposite aree rialzate, in piazza degli Eroi e in piazza Calvario, riservate alle persone diversamente abili.

Inoltre, grazie all’intervento e al sostegno dell’associazione “Un gesto per un sorriso” di Michele Falzone e Floriana Lauricella che ringraziamo per la consueta attenzione e sensibilità, sarà possibile seguire le rappresentazioni anche per le persone sorde, grazie al servizio prestato da una interprete di lingua dei segni italiana (L.I.S.).