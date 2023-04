San Cataldo. Nominati dal sindaco Comparato i due nuovi assessori: entrano in Giunta Salvatore Citrano e Luigi Di Salvo

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha provveduto alla nomina di due nuovi assessori. Si tratta di Salvatore Citrano e Luigi Di Salvo. In una nota il primo cittadino ha sottolineato: “Con enorme piacere comunico l’ingresso di Salvatore Citrano e di Luigi Di Salvo nella nostra Giunta; sono convinto che con le loro doti umane e professionali riusciranno a fare un ottimo lavoro per San Cataldo, in un’ottica sempre di collaborazione con tutte le forze politiche sociali e associative della nostra città”.

Salvatore Domenico Citrano è di San Cataldo ed ha 46 anni. Sposato e padre di bambini, geometra, con lunga esperienza lavorativa quale amministratore nonché direttore tecnico di imprese del settore delle costruzioni, responsabile ufficio tecnico società grande distribuzione, dal 2010 Vigile del Fuoco Esperto, in servizio presso il Comando Provinciale di Caltanissetta. Già consigliere comunale, capogruppo gruppo consiliare. Appassionato di running e podismo, amante di diverse discipline sportive.

Luigi Di Salvo, invece è sposato con due bambini, s’è laureato in Architettura il 28 ottobre 1987 presso l’Università degli Studi di Palermo e si abilita alla professione nello stesso anno. Libero professionista regolarmente iscritto all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia Di Caltanissetta dal 1988. È docente di Design Industriale, Architettura e Scenografia presso il Liceo artistico Statale “F. Juvara” di San Cataldo. Dal 1999 è Vicepreside dello stesso Istituto. Promotore di varie attività scolastiche e di volontariato con ricadute nel territorio Sancataldese. Tecnico di riferimento per le associazioni del terzo settore operanti nel territorio: Associazione Disabili di San Cataldo; Associazione Impresabile; Casa Dei Fanciulli Di Cammarata & C. e Cooperativa Sociale ConSenso. Consigliere presso l’amministrazione della Soc. Operaia M.S. G. Rizzo.