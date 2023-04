San Cataldo. L’augurio di Pasqua di 2 commercianti: donato all’amministrazione comunale un uovo ricamato all’uncinetto

SAN CATALDO. Un uovo interamente ricamato all’uncinetto per augurare buona pasqua all’amministrazione comunale e a tutta la comunità sancataldese in questa settimana santa 2023 di grande significato e rinascita per San Cataldo e i Sancataldesi.

C’è tutto questo nell’ammirevole gesto di due sancataldesi, Grazia e Graziella , titolari di due attività commerciali , che hanno donato all’amministrazione comunale una creazione artigianale , tutta Made in San Cataldo, un uovo interamente ricamato all’uncinetto per gli auguri pasquali. Il sindaco Gioacchino Comparato ha inteso complimentarsi con le due autrici della creazione nel contesto di un gesto che è stato parecchio apprezzato.