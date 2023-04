San Cataldo. Il Processo a Gesù sarà trasmesso in diretta da Piazza degli Eroi alle ore 20. Ecco dove vederlo

SAN CATALDO. L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico ha reso noto che per far vivere le emozioni delle sacre rappresentazioni a quanti, per varie ragioni, sono impossibilitati a partecipare, trasmetterà “Il Processo a Gesù” in diretta dalla piazza degli Eroi di San Cataldo, alle ore 20:00, su Rete Chiara canale 188 del digitale terrestre nonché su YouTube e sulle pagine Facebook dell’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, di “San Cataldo e la sua più nobile tradizione” e su “San Cataldo ripartiamo insieme”.

Quest’anno la rappresentazione del “Processo a Gesù”, preceduto dall’imponente “Corteo Storico” con la biga di Ponzio Pilato, dei legionari, degli ebrei, dei sacerdoti, dei principi, ecc., vedrà la partecipazione di oltre trecento tra attori e figuranti e, dopo quattro anni dall’ultima edizione del 2019 si aspetta un enorme riscontro di pubblico. Questo il link:https://www.youtube.com/watch?v=UMvMFyGpKrg