San Cataldo. Il Centro comunale di raccolta sarà chiuso nelle giornate di Pasqua e Pasquetta

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noto alla cittadinanza che il centro comunale di raccolta sarà chiuso sia nella giornata di Pasqua che in quella di Pasquetta. In particolare, nella giornata del 10 aprile, Lunedì dell’Angelo, sarà sospesa la raccolta prevista delle utenze domestiche relativa alle seguenti frazioni: organico e pannoloni /pannolini, che saranno raccolti il mercoledì seguente, 12 aprile.

Analogamente si opererà per le utenze non domestiche e le frazioni in calendario, organico e vetro, che saranno raccolte rispettivamente mercoledì 12 e giovedì 13 aprile.