San Cataldo. Gran successo di pubblico e critica per la rappresentazione sacra “Tretatrianni”

SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo “Trentatrianni”, spettacolo promosso grazie agli attori junior e senior del Lab’oratorio Teatrale, alle coriste del Resonantiae Camera Chorus dirette dal maestro Daniele Riggi, alla solista Ottavia Iacona, al maestro Gaetano Bellomo che ha scritto le musiche e le ha eseguite al piano insieme a Domenico Nicosia al clarinetto.

Grande la partecipazione di pubblico e il consenso, in termini di partecipazione e giudizi critici positivi, per un evento alla cui riuscita ha contribuito anche la Sartoria DLQ di Maria Grazia Riggi per i costumi, il Service DLQ di Aldo Miserandino con i suoi tecnici audio e luci Vincenzo, Daniele e Alessandro, le direttrici di palco Maria e Grazia, Giusy e Leo per la scenografia, a Gabriella Alessi per il materiale scenico, al regista Angelo Iacona e a Vincenzo e Vitale che hanno coordinato il tutto in Oratorio.

Infine, gli organizzatori hanno ringraziato Claudio Arcarese dell’Ass. Amico Medico e l’arciprete padre Alessandro Giambra per l’accoglienza in Chiesa Madre e per aver dato l’opportunità di iniziare le manifestazioni della Settimana Santa Sancataldese con un gran successo come quello che ha avuto lo spettacolo.