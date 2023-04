San Cataldo. E’ caccia ad avvelenatore di cani con bocconcini: mobilitate le Guardie WWF

SAN CATALDO. In queste ultime ore è caccia all’avvelenatore di cani. Le guardie del WWF si sono mobilitate, soprattutto nella zona dell’Hotel Helios, in quanto qualcuno continua a disseminare bocconi con i quali avvelenano i cani. Un fenomeno che, purtroppo, continua a far registrare vittime innocenti tra gli amici a quattro zampe.

In queste ultime ore si sta cercando di dare un nome e un volto a chi realizza bocconi avvelenati che uccidono i cani senza pietà alcuna. Diverse le segnalazioni attorno ad una pratica che continua a lasciare una scia di morte tra gli amici a quattro zampe.

Ovviamente, contestualmente alla caccia all’avvelenatore anonimo, il consiglio è quello di evitare di portare i cani nelle zone in cui sono stati segnalati bocconi avvelenati e, qualora capitasse di imbattersi in questi bocconi, di darne immediata comunicazione alle autorità competenti.