San Cataldo. Corteo storico dei record con oltre 320 figuranti in costume per i 60 anni del Processo a Gesù

SAN CATALDO. Nonostante l’acquazzone improvviso che si è scatenato a fine rappresentazione e che ha costretto ad annullare il corto storico di ritorno con i quadri plastici ed il momento di preghiera conclusivo, ieri 5 aprile 2023, i sancataldesi ed i numerosi turisti che affollavano il corso principale già dalle prime ore del pomeriggio, hanno potuto assistere ad uno spettacolo senza precedenti: un interminabile Corteo Storico, di ben oltre un chilometro, con più di 320 figuranti in costume che ha fatto da prologo alla rappresentazione del Processo a Gesù.

L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, organizzatrice dell’evento, è riuscita nell’intento grazie alla partecipazione e collaborazione di ben cinque gruppi di ricostruzione storica che hanno coordinato in maniera impeccabile la sfilata assieme ai tanti collezionisti privati e agli appassionati che si sono uniti in pieno spirito di condivisione.

Per gli organizzatori e per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Comparato, c’era la consapevolezza che quella di quest’anno fosse un’edizione speciale, sia per il suo ritorno dopo i quattro anni di fermo dovuti alla pandemia, sia perché il Processo a Gesù compie quest’anno 60 anni. La sua prima edizione, voluta da Giuseppe Pilato, andò in scena, infatti, il 12 aprile del 1963.Anche per questo, e non soltanto per questo, il regista Ivan Giumento, il direttore artistico Claudio Arcarese e il direttore tecnico Giancarlo Mogavero hanno voluto ricordare ed omaggiare i meravigliosi anni settanta ed ottanta, accompagnando l’ingresso del Corteo Storico in piazza degli Eroi con le note di “Shine On You Crazy Diamond” il leggendario brano dei Pink Floyd che il regista Bernardino Giuliana scelse come colonna sonora della manifestazione di quegli anni e che i più grandicelli di età sicuramente avranno riconosciuto emozionandosi.

Un plauso all’encomiabile regia di Ivan Giumento, all’aiuto regista Davide Burcheri con la Diamond Events e agli attori tutti bravissimi. Un grazie particolare alla Sartoria Teatrale Dietro le Quinte di Grazia Riggi, al Laboratorio Artigianale Centurio di Francesco Giunta, all’Associazione Leg X Fretensis di Giuseppe Ruggieri e Fabio Diliberto, alla Raimondo Ruggieri Art Company di Maria Francesca Tona e all’Associazione Gladius di Umberto Graglia e, ancora, ai tanti collezionisti privati e agli appassionati che hanno collaborato. Ha partecipato al corteo, eccezionalmente, anche l’Associazione Culturale Promomadonie di Castelbuono ospite del Laboratorio Centurio di Francesco Giunta che sono stati accolti dal sindaco e dal presidente dell’Amico Medico.

Una nota di merito per l’associazione Un Gesto per il Sorriso di Michele Falzone e Floriana Lauricella e all’interprete LIS che ha consentito ai non udenti di seguire i dialoghi e a tutti quelli che, in qualche modo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento, tra cui padre Alessandro Giambra, don Eduardo Cutuli, Maurizio Nicosia per aver messo a disposizione i locali per le comparse, alla ditta Giambra che ha fornito il servizio di navetta e tutti gli altri.