Salute: passeggiare con il cane aumenta il rischio di incidenti

asseggiare con un cane al guinzaglio e’ pericoloso. Lo dimostra lo studio dei ricercatori della Johns Hopkins University, pubblicato su Medicine & Science in Sports & Exercise. Le lesioni cerebrali traumatiche (TBI) sono state la seconda lesione piu’ comune tra gli adulti trattati nei pronto soccorso degli Stati Uniti avvenute durante la passeggiata con il proprio cane al guinzaglio, dal 2001 al 2020. I ricercatori hanno, inoltre, scoperto, che le donne e tutti gli adulti di eta’ pari o superiore ai 65 anni hanno maggiori probabilita’ di subire lesioni gravi, come fratture e lesioni cerebrali traumatiche (TBI), rispetto alle persone di altri gruppi demografici.

“Secondo un’indagine nazionale sul possesso di animali domestici nel 2021-2022, quasi il 53% delle famiglie statunitensi possiede almeno un cane”, ha spiegato Ridge Maxson, primo autore dello studio e studente di medicina al terzo anno presso la Johns Hopkins University. I ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine e della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, attraverso l’uso del database del National Electronic Injury Surveillance System, gestito dalla Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo, hanno stimato che, dal 2001 al 2020, circa 422.659 adulti si sono rivolti ai pronto soccorso degli Stati Uniti per lesioni causate da passeggiate con cani al guinzaglio.

Quasi la meta’ di tutti i pazienti erano adulti di eta’ compresa tra i 40 e i 64 anni e il 75% dei pazienti erano donne. La maggior parte delle lesioni si e’ verificata a causa della caduta dopo essere stati tirati, aggrovigliati o esser inciampati a causa del guinzaglio collegato al cane che stavano portando a spasso. Le tre lesioni piu’ comuni tra tutti gli adulti sono state, nell’ordine, frattura del dito, lesioni cerebrali traumatiche (TBI) e distorsione o stiramento della spalla.

La lesione cerebrale traumatica (TBI) e la frattura dell’anca sono state le due lesioni piu’ comuni tra gli adulti di 65 anni e piu’. Le lesioni cerebrali traumatiche (TBI) identificate in questo studio consistevano sia in commozioni cerebrali che in lesioni interne alla testa non commoventi. In particolare, le donne con lesioni legate alle passeggiate con i cani avevano il 50% di probabilita’ in piu’ rispetto agli uomini di subire una frattura. Gli anziani che portano a spasso i cani avevano una probabilita’ piu’ che tripla di subire una caduta, piu’ che doppia di subire una frattura e il 60% in piu’ di subire una lesione cerebrale traumatica (TBI) rispetto ai giovani che portano a spasso i cani.

Nel corso dei 20 anni di studio, l’incidenza annuale stimata delle lesioni dovute alle passeggiate con i cani al guinzaglio e’ piu’ che quadruplicata. “I medici dovrebbero essere consapevoli di questi rischi e comunicarli ai pazienti, soprattutto alle donne e agli adulti piu’ anziani”, afferma Edward McFarland, autore senior dello studio e direttore della Divisione di Chirurgia della spalla e del gomito della Johns Hopkins Medicine. Il team ha anche analizzato i casi di lesioni da passeggio con il cane al guinzaglio tra i bambini di eta’ inferiore ai 18 anni. Questi risultati saranno resi noti prossimamente.