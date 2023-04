Riesi. Inaugurata da Bc Sicilia mostra di pittura e fotografia di Filippo Bordonaro “I Colori della Passione”

RIESI. E’ stata inaugurata la Mostra di Pittura e Fotografia “I colori e le immagini della Passione” a cura di Drawing F Bd e BCsicilia sede di Riesi.

L’artista Filippo Bordonaro ha ricevuto gli apprezzamenti del pubblico presente e dell’Ass. Franco La Cagnina per la qualità ed originalità delle sue opere. Anche un salto nel passato le foto della Pasqua a Riesi, risalenti agli anni ’80-’90 nel contesto di un evento come sempre organizzato in maniera mirabile e competente da parte della sezione Bc Sicilia di Riesi.