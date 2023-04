Picchia i genitori, arrestato 21enne

Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo (TRAPANI) hanno arrestato un 21enne con precedenti di polizia.

I militari sono intervenuti nell’abitazione in cui il ragazzo vive con i genitori in soccorso del padre che il giovane visibilmente alterato aveva poco prima picchiato. Dagli accertamenti è emerso che i maltrattamenti ai danni dei genitori erano all’ordine del giorno e andavano avanti da tempo. Proprio per questo i due coniugi, stanchi di subire le violenze del figlio, si erano rivolti ai militari. Il 21enne è stato così arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.