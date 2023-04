Peppe Di Cristina (PD): “Alla prima direzione nazionale chiederò al Partito la salvaguardia della sanità nel Mezzogiorno”

Riceviamo e pubblichiamo nota di Peppe Di Cristina della direzione nazionale del Pd sulle scelte del governo Meloni e sulle conseguenze che rischiano di avere sulla sanità locale.

“Il Governo delle destre continua ad avere come unico assillo un odio per i più poveri. Dopo la cancellazione di fatto del reddito di cittadinanza e del bonus 110 e dopo avere messo in campo un nuovo codice degli appalti che rischia di favorire situazione di grigio e recrudescenze criminali, che basta guardare le ultime notizie continuano ad infiltrarsi nell’ economia “sana” creando fattispecie di ingiustizia.

Ieri Il governo ha dato il via libera al Decreto Calderoli sull'”autonomia differenziata”. Una materia importante che sembra guardare ad una gestione della sanità che ha poco a che fare con le nostre vite e soprattutto con la nostra salute.

Ma così purtroppo non è riguarda infatti tutti noi e chi avrà la possibilità di curarsi e chi, invece, resterà fuori e questo varrà soprattutto per i più poveri. Con una facile previsione: andrà meglio ai cittadini del centro-nord,sarà un disastro per mezzogiorno ed in particolare per le Città che già vivono una situazione sanitaria fatiscente ,penso per esempio all’ospedale de Gela ,piuttosto ai piccoli centri.

Già alla prima direzione nazionale chiederò al nostro Partito una presa di posizione netta per salvaguarda la sanità nel mezzogiorno, in nuova questione meridionale che è prepotentemente ritornata e che rischia di aggravarsi aumentato i divari sociali ed economici anche all‘interno delle stesse regioni. Così come bisogna rilanciare proprio nel mezzogiorno una nuova “questione morale”, che investe grosse fette della nostra società”.

Peppe Di Cristina – Direzione nazionale PD