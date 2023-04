Pasquetta in Sicilia: escursioni virtuali con l’intelligenza artificiale artistica

– Una pasquetta all’insegna delle scampagnate e dell’esplorazione per il territorio siciliano suggerita dall’intelligenza artificiale artistica.

Il team della pmi innovativa informatica con sedi a Trapani e Catania, nota per il progetto Sicanium, ha testato con opportuno tuning l’intelligenza artificiale artistica e ha immaginato con il motore Midjourney la pasquetta siciliana.

Il motore risulta particolarmente vocato ad immagini realistiche con elevato livello di dettaglio e ha immaginato la pasquetta tra le grigliate di polpette di carne di cavallo con vista dell’Etna a Catania, facendo free climbing nel trapanese presso il Bosco Scorace o a San Vito Lo Capo, celebrando il lunedì dell’Angelo in santuari e cattedrali del territorio (come il Duomo di Monreale a Palermo) e andando in bicicletta sui bellissimi laghetti di Marinello sul versante messinese.