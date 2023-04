Panetti di hashish con le foto di Hitler e Putin, arrestata donna di 28 anni

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato una palermitana di 28 anni al Borgo Vecchio trovata in possesso di panetti di hashish con la foto di Putin e Hitler. La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli è stato denunciato un giovane con la stessa accusa. I militari l’hanno bloccata e le hanno trovato le chiavi di un magazzino in via Rutelli.

La perquisizione all’interno del locale ha permesso ai militari di scoprire una serra indoor, attrezzata con lampada riscaldante e aspiratore d’aria. Inoltre in una cassetta in legno per vini, sono stati trovati 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, e 12 panetti di hashish, circa un chilo e 200 grammi, contrassegnati con le immagini di Hitler ed una con quella del presidente della federazione Russa Vladimir Putin.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto della giovane, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi erano stati sequestrati nel trapanese dai carabinieri dei panetti di droga con le immagini dei Matteo Messina Denaro e Totò Riina, una sorta di brand di Cosa Nostra.