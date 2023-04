No all’Autonomia differenziata: prosegue la raccolta di firme dei sindacati. Come partecipare

Prosegue a Palermo la raccolta firme contro l’autonomia differenziata organizzata da Flc Cgil, Uil e Gilda. La sottoscrizione è partita il 9 novembre e si concluderà il 9 maggio con l’obiettivo della 50mila firme raccolte sia online che di presenza.

In via Ruggero Settimo, all’angolo via Magliocco, i banchetti saranno operativi domani 20 aprile e poi il 26, 27 e 28 aprile, sempre dalle 16.30 alle 19.30. ”Ultimo sforzo per raggiungere l’obiettivo – afferma Fabio Cirino, segretario generale Flc Cgil Palermo – Abbiamo realizzato diverse iniziative, tra le quali la manifestazione regionale di sabato scorso a Caltanissetta, per coinvolgere i cittadini perché è importante dire il proprio no a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell’istruzione.

Il rischio è l’aumento del divario Nord-Sud e delle disuguaglianze nell’esercizio del diritto allo studio, che non sarebbe più uguale in tutto il territorio nazionale ma differenziato, garantendo le regioni più ricche a tutto svantaggio delle regioni che hanno meno risorse.

Se la riforma dovesse passare avremmo tanti sistemi scolastici, noi vogliamo una scuola sola, quella della Costituzione.

Una scuola, così come una sanità, accessibile a tutti”.