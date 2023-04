Muore annegato per salvare due persone. Cordoglio Meloni: un eroe

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social ha espresso il suo cordoglio per la vicenda di Vito Bugliarello, un 35 enne morto annegato in Sicilia nel tentativo di salvare due persone. “35 anni, ha sacrificato la sua vita per salvare due ragazzi in difficoltà. Un pensiero sentito alla famiglia, ai cari e a tutta la comunità di Floridia (Siracusa). Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo Vito. Che la terra ti sia lieve, eroe”.