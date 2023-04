Migranti: recuperati i cadaveri di due donne. In salvo 62

Una motovedetta della Guardia costiera ha recuperato i cadaveri di due donne avvistati in acque Sar italiane. I militari, in precedenza, hanno soccorso 62 migranti, fra cui 3 donne, che viaggiavano su un barchino di 9 metri, partiti da Sfax, in Tunisia.

Ai soccorritori hanno dichiarato di essere originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Sudan e Togo. Attorno all’1 lo sbarco al molo Favaloro. I cadaveri, che sarebbero riconducibili a uno dei naufragi dello scorso 24 aprile, sono stati portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.