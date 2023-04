L’iniziativa. A Palermo per Pasqua regala un pranzo completo ad una persona in difficoltà

“Offrire un pasto caldo a chi vive in povertà significa che non è solo ma che è parte di una comunità. Dalla condivisione del pasto nascono, infatti, la sensazione di essere in famiglia, la sicurezza di non essere soli riscoprendo la bellezza di ricevere e dare amore, soprattutto in un giorno importante come quello in cui i cristiani celebrano la vittoria definitiva del Signore sulla morte, il giorno di Pasqua”. Spiega così l’iniziativa il giornalista Davide Romano, fondatore e coordinatore della comunità cristiana La Compagnia del Vangelo, che mira a raccogliere fondi, cibo, e volontari, per assicurare a chi vive in difficoltà un pranzo completo nel giorno della Resurrezione del Signore Gesù.

“Da circa due anni, ogni giorno – spiega Romano –, grazie alla generosità instancabile della madre superiora del convento di piazzetta San Marco 8, a Palermo, suor Marie Jeanne Meta Mulamba Tshibadi, e ai numerosi volontari che si alternano fra la cucina e la mensa, offriamo un pasto completo ai poveri della città. Ma a Pasqua vogliamo fare qualcosa di più e per questo motivo lanciamo un appello alla città per non far mancare cibo e calore soprattutto in questa occasione”.

“Chi volesse offrire la propria disponibilità – conclude Romano -, cibo o denaro, può rivolgersi direttamente alle suore recandosi in piazzetta San Marco 8, al Capo, o chiamando il numero 091 584603”.

La Compagnia del Vangelo, che s’ispira alla predicazione e all’esempio del martire di mafia don Pino Puglisi, è una comunità informale di cristiani unita dal solo desiderio di servire il Signore nei suoi poveri. Collabora con le suore del Boccone del Povero di Giacomo Cusmano, l’Agesci, la Comunità di Sant’Egidio, la Chiesa Anglicana e la Chiesa Mennonita di Palermo.