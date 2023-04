La Polizia Postale mette in guardia dalle truffe dei falsi messaggi su telefonino: i consigli per evitarle

La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali. Viene inviato recentemente questo semplice messaggio: “Ciao mamma mi è caduto il telefono, questo è il mio nuovo numero”.

“Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa – spiegano dalla Polizia Postale – Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente”. Il consiglio è di non rispondere al messaggio, cancellare la conversazione e, se è stato salvato, di eliminare il numero dalla rubrica.