Incidente sul lavoro: operaio edile di 56 anni cade dal tetto di un’abitazione e muore

Tragico incidente sul lavoro in mattinata a San Fratello. Un operaio edile 56enne è deceduto mentre stava eseguendo lavori con l’impresa di cui era dipendente, in un cantiere. Secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo, sia caduto dal tetto dell’abitazione in cui stava lavorando.

Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118 i cui sanitari, vista la gravità dei traumi, hanno subito allertato l’elisoccorso, atterrato presso la vicina elisuperficie. Inizialmente sembra che l’uomo fosse ancora cosciente ma che poco prima di essere trasportato in elicottero abbia perso conoscenza.

L’uomo è quindi spirato nonostante i tentativi sei sanitari di rianimarlo. Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica del tragico incidente.