“Fratres” Sutera, promozione del sangue e Auguri pasquali

SUTERA – Il gruppo donatori di sangue “Fratres di Sutera, guidato dal Presidente Franco Buttaci, non si lascia sfuggire occasione per promuovere e la cultura della donazione del sangue nel piccolo centro nisseno. La ricorrenza della domenica delle Palme e l’inizio della settimana Santa è stata l’occasione per augurare e tutti la buona Pasqua, distribuendo ramoscelli d’ulivo e programmando per il pomeriggio del 5 aprile alle ore 19, presso l’auditorium comunale ex Agonizzanti la proiezione del film “ENCANTO” invitando bambini e la cittadinanza tutta ad intervenire.,