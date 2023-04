Farmindustria, 100 vaccini in sviluppo in aziende della Ue. Già disponibili 30, salvano ogni anno 3,5-5 milioni di vite

“Secondo la Federazione internazionale delle imprese farmaceutiche oggi disponiamo di vaccini per prevenire oltre 30 malattie che salvano ogni anno 3,5-5 milioni di vite per patologie come la difterite, il tetano, la pertosse, l’influenza e il morbillo. La Ricerca in questo campo continua: sono infatti 100 i vaccini in sviluppo delle aziende farmaceutiche operanti in Ue”. Lo spiega il presidente di Farmindustria Marcello Cattani in occasione della Settimana mondiale delle immunizzazioni, che si celebra dal 24 al 30 aprile.

“Prevenire malattie infettive e alcuni tumori, favorire un invecchiamento in buona salute, combattere il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza, contribuire alla sostenibilità dei Sistemi sanitari. A questo – prosegue Cattani – servono i vaccini. Uno strumento indispensabile e fondamentale dal punto di vista della salute ma anche da quello economico”.

Lo studio Vaccine Economics Research for Sustainability & Equity, infatti, dimostra che investendo 1 dollaro in alcune vaccinazioni il beneficio complessivo è di 54, considerando anche la produttività persa nel corso di una vita interrotta da una malattia prevenibile. Il 2023, per Cattani, “può essere un anno di svolta. Il Covid-19 ha consentito di capire l’importanza di una società in salute e quanto sia necessario sviluppare una cultura della prevenzione. Proprio per questo non possiamo abbassare la guardia e oggi serve un impegno congiunto per vaccinare milioni di persone che hanno saltato le vaccinazioni a causa della pandemia”.

In particolare in Italia dobbiamo “implementare rapidamente l’anagrafe vaccinale, strumento prezioso per la pianificazione delle campagne vaccinali, la programmazione dei fabbisogni di vaccini, il monitoraggio e la raccolta dati sulle vaccinazioni effettuate”