Caltanissetta, “Un pediatra al nido”: continua con successo il progetto di supporto per i neogenitori

Si è svolto nella sala dell’asilo nido “Santa Petronilla” di Caltanissetta il terzo appuntamento di “Un pediatra al Nido”.

Numerosi genitori hanno accolto l’invito del dottore Giuseppe Petrotto (nella foto in basso), della coordinatrice degli asili nido comunali Dottoressa Ilaria Tatoli della Cooperativa “La Garderie” e dell’assessora alle politiche sociali del Comune di Caltanissetta Cettina Andaloro hanno potuto acquisire importanti informazioni e consigli utili per sviluppare le capacità linguistiche dei propri figli, soprattutto in tenera età.

L’appuntamento, sempre libero e gratuito, è stato pensato per supportare la cittadinanza e i neogenitori a cogliere le necessità dei propri figli e saperle orientare verso uno sviluppo consapevole sia a livello fisico sia psicologico.

È stata posta l’attenzione su alcuni punti fondamentali per lo sviluppo del linguaggio nei bambini quali l’importanza della relazione non verbale sin dalla nascita e quindi del pianto e della comparsa del sorriso, la necessità di esprimersi col neonato con il contatto visivo e con adeguato e comunicante tono della voce, l’importanza di comunicare sempre attraverso le parole utilizzando naturalmente una narrazione semplice e gioiosa.

I genitori sono stati incoraggiati a parlare sempre con i piccoli, a relazionarsi con loro attraverso semplici resoconti quotidiani e a leggere loro racconti e filastrocche utili per iniziare l’apprendimento della lingua parlata e delle sue regole attraverso la modalità dell’ascolto e della stimolazione sonora.

Studi scientifici, infatti, dimostrano che una buona comprensione delle parole e una precoce giocosa e non forzata stimolazione del linguaggio sono utilissimi e probabilmente fondamentali per lo sviluppo delle attività cognitive del bambino più grande come la lettura, la scrittura, la capacità di raccontare. E tutto questo può essere svolto con naturalezza e semplicità dai genitori o dei caregiver dei bambini.

Il Pediatra Giuseppe Petrotto, inoltre, ha invitato i genitori a coinvolgere al meglio i propri figli aiutandoli a esporre i propri stati d’animo utilizzando parole ed espressioni appropriate rende i bambini più in grado di relazionarsi e dunque di ricevere e dare aiuto, trasmettere emozioni e apprendere in maniera più facile i contenuti scolastici successivamente.

Il linguaggio rappresenta una sorprendente e fondamentale fonte di comunicazione che crea benessere e solidarietà tra genitori e figli e tra bambini e bambini. È necessario stimolarlo sin da neonati.

Il prossimo incontro, che sarà programmato in base alle esigenze e richieste degli organizzatori e dei genitori interessati a partecipare tratterà soprattutto di prevenzione delle malattie e manovre di rianimazione nei bambini.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare gli asili nidi comunali o telefonare al 351.2067000.