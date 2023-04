Caltanissetta, stop al parcheggio selvaggio vicino l’ospedale S.Elia: disposti controlli e sanzioni

L’assessore con delega alla Polizia Municipale Ivan Rando, in sinergia con l’assessore alla mobilità Ettore Garozzo, ha firmato una Direttiva Assessoriale che prevede l’istituzione della rimozione forzata in Via Luigi Russo nei pressi dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

La decisione è arrivata dopo che sono stati ascoltati i disagi dei residenti della zona interessata e le esigenze sollevate da Federconsumatori.

Sono stati già disposti, con l’ordinanza n. 249 del 21/04/2023 firmata dal Comandante Diego Peruga, i controlli relativi alle eventuali azioni e sanzioni nel tratto in salita della Via Luigi Russo per tutta la lunghezza della strada che, peraltro, come opportunamente segnalato con opportuna segnaletica verticale, è senza uscita.

“Il provvedimento – ha concluso l’assessore – si è reso necessario al fine di dissuadere fattivamente tutti coloro i quali, recandosi presso l’Azienda Ospedaliera Elia, preferiscono non utilizzare il parcheggio multipiano sostando in modo scriteriato a danno di residenti ed avventori stessi”.