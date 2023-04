Caltanissetta. Presentato nell’aula magna dell’Istituto “Mottura” il libro ‘Ndranghetitudine di Emanuele Salute

CALTANISSETTA. Nell’Aula Magna dell’Istituto di istruzione secondaria superiore IISS Mottura di Caltanissetta è stato presentato il libro ‘Ndranghetitudine, un romanzo di formazione di Emanuele Salute.

L’evento, organizzato dalla dirigente scolastica Laura Zurli, è stato un’opportunità per dialogare con gli studenti di criminalità organizzata e, nel trentunesimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e Via d’Amelio, per rinnovare la lezione di libertà e democrazia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Oltre all’autore del testo, docente dell’Istituto, erano presenti l’avvocato Paolo Biagio Mortillaro e il commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzone, il quale, nel corso del suo intervento, ha anche spiegato ai ragazzi che per contrastare la ‘Ndrangheta nel 2020 è stato creato il progetto di cooperazione internazionale di polizia I-CAN, acronimo di Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta, nato per pianificare e mettere in atto strategie comuni tra le polizia di quattro continenti per un attacco globale alla mafia calabrese.