Caltanissetta, in 5mila in piazza contro l’autonomia “Spacca Italia”

Oltre cinquemila da tutta la Sicilia per dire ‘no’ al progetto di autonomia differenziata voluto dal ministro Calderoli. Alla manifestazione regionale organizzata a Caltanissetta hanno preso parte i rappresentanti di Cgil e Uil Sicilia, Legacoop, Anpi, Ali Autonomie, Arci, Uisp e molti sindaci.

“È stato un successo, una grande e sentita partecipazione – dicono con soddisfazione i segretari di Cgil e Uil Sicilia, Alfio Mannino e Luisella Lionti -. L’autonomia differenziata è un provvedimento che isolerà ancora di più la Sicilia, allontanandola dal resto del Paese e dall’Europa”.

Per i due leader sindacali “diritti fondamentali come quello alla salute, all’istruzione, alla mobilità rischiano di essere pesantemente compromessi. Per questo diciamo ‘no’ a una politica che penalizza, sempre di più i più deboli e i più poveri. Una politica che continua a spaccare il Paese. La mobilitazione non finisce qui – concludono – andremo avanti con le iniziative per ottenere il ritiro del provvedimento”.

“Se la Sicilia vive una condizione di arretratezza rispetto al nord Italia in termini di sanità, istruzione e di servizi, con l’autonomia differenziata il solco rischia di allargarsi. La Sicilia e tutto il Sud sono centrali nello sviluppo del Paese e con l’autonomia rischiano di diventare marginali. Il presidente della Regione Schifani prenda posizione contro questa proposta del governo Meloni. Aver affidato il Paese al centrodestra – ha aggiunto – è stato un grave errore per il sud. Ecco perché oggi è importante farsi sentire. L’Italia non si divide”. Lo ha affermato il deputato regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Ars, Nuccio Di Paola, intervenendo oggi a Caltanissetta alla manifestazione regionale organizzata da sindacati e associazioni contro il disegno di autonomia differenziata del governo nazionale