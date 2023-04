Caltanissetta, Gambino si aggrega ai Fogliamari e accompagna al Santuario il Signore della Città: la prima volta per un sindaco

CALTANISSETTA – Settimana Santa ricca di emozioni a Caltanissetta. Nonostante pioggia e maltempo abbiano inciso su alcuni appuntamenti, la passione dei nisseni ha sopravanzato ogni avversità metereologica per abbracciare e vivere con fervente devozione le tradizioni pasquali del capoluogo nisseno.

Punto apicale della devozione la processione del crocifisso del “Signore della Città: la più sentita dai cittadini di Caltanissetta e da chi, ormai da anni, non risiede più in città ma ha comunque lasciato un pezzo del suo cuore in questa processione.

Venerdì 7 aprile, in occasione della processione del “Cristo Nero”, il primo cittadino, Roberto Gambino, quando il fercolo è arrivato nella piazzetta dinanzi al Santuario, si è tolto le scarpe, le calze e ha indossato la tunica per aggregarsi ai fogliamari e ladare con loro. Mai nessun sindaco aveva compiuto questo gesto.

Un rapporto complicato quello di Roberto Gambino con la Settimana Santa. Eletto nel giugno 2019, ha dovuto fare i conti con il covid che ha portato alla sospensione delle edizioni 2020 e 2021. Poi nel 2022 era stata un’edizione con delle limitazioni. Quest’anno che avrebbe dovuto essere la sua prima volta con la fascia tricolore per un’edizione integrale e completa, si sono ‘presentate’ le avversità atmosferiche.

Gambino comunque ha sottolineato il suo attaccamento alla tradizione ed alla Settimana Santa con questo gesto che, nel suo piccolo, è destinato ad entrare nella storia.