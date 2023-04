Caltanissetta, Gambino: “massima attenzione sui finanziamenti del PNRR”

Aveva gia’ preso impegni, cosi’ domani pomeriggio il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino non potra’ prendere parte all’audizione della Commissione regionale antimafia in trasferta in citta’ per sentire i componenti del Comitato ordine e sicurezza pubblica e i sindaci dei 22 comuni.

Nonostante l’assenza Gambino evidenzia che in questo momento a Caltanissetta c’e’ il fermento di criminali impegnati nelle “spaccate” dei negozi che hanno destato preoccupazione tra i commercianti e poi c’e’ la questione relativa ai finanziamenti del Pnrr con il rischio che i fondi vadano a finire in mani sbagliate.

“Per evitare questo – ha detto il primo cittadino di Caltanissetta – abbiamo gia’ siglato un protocollo con la Guardia di finanza e nello stesso tempo c’e’ un protocollo di legalita’ che stiamo attuando per le grosse gare d’appalto”. Per gli episodi di microcriminalita’, invece, il sindaco evidenzia che si sono tenuti diversi incontri con il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica “e grazie alle telecamere di videosorveglianza collegate tra comando di polizia municipale, polizia e carabinieri i responsabili sono gia’ stati individuati”.

Nel frattempo il ministero dell’Interno ha approvato il “patto di vicinato” proposto dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia e dall’amministrazione comunale, per creare una “sorveglianza attiva” del territorio con il coinvolgimento dei cittadini. Dopo l’approvazione ministeriale il patto di vicinato sara’ firmato nelle prossime settimane.