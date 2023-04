Saranno tumulate nel cimitero di Caltanissetta le nove salme di migranti che domani saranno trasferite da Lampedusa, con tappa a Porto Empedocle.

“Ringrazio il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, e il presidente del consiglio comunale, Giovanni Magrì – ha detto primo cittadino di Lampedusa, Filippo Mannino, – per la disponibilità ad accogliere le nove bare e per il grande aiuto che, di fatto, viene dato, ancora una volta, all’isola”. C