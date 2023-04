Autostrada A19, giovedì lavori sulla pavimentazione: chiuso il viadotto Cannatello

Domani, giovedì 27 aprile 2023, durante le ore della mattinata, avrà luogo un intervento di pavimentazione del viadotto Cannatello, che si trova tra gli svincoli di Resuttano e Ponte Cinque Archi dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che le lavorazioni saranno eseguite in un tratto localizzato, pari a circa 100 metri, sulla carreggiata del viadotto in direzione Palermo, attualmente utilizzata a doppio senso di circolazione.

Sarà pertanto necessario istituire, per il tempo strettamente necessario all’intervento, brevi e temporanei blocchi della circolazione gestiti dal personale presente sul posto.

Foto: archivio