A Misterbianco le “Giornate dell’energia”, confronto istituzioni-imprese

CATANIA (ITALPRESS) – L’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell’Energia della Regione siciliana – organizza il prossimo 20 e 21 aprile, nell’ambito della manifestazione “ECOMED – Progetto Comfort” presso il complesso fieristico “SICILIAFIERE” di Misterbianco (Catania) – la quinta edizione delle “Giornate dell’energia”, un progetto di comunicazione nato per guidare gli operatori pubblici e privati verso la transizione energetica.

L’obiettivo – nel quadro delle attività istituzionali del Dipartimento – è quello di realizzare momenti di libero confronto tra tutti gli attori responsabili delle attività connesse alla gestione delle problematiche energetiche.

Le giornate saranno anche un’occasione ideale per fare il punto con gli operatori del settore sulle dinamiche attuative del Piano Energetico e Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) e lo scenario evolutivo delle fonti rinnovabili in Sicilia.

L’attenzione per le fonti rinnovabili, oltre ad essere un impegno europeo ed internazionale, è un obiettivo imprescindibile per la transizione energetica e per svincolarsi dalle fonti fossili che, dipendendo da approvvigionamenti esteri, comportano i rischi di fornitura e di stabilità dei prezzi che, purtroppo, oggi abbiamo imparato a valutare.

Questa è una sfida che vede la Sicilia, per la sua collocazione geografica e per essere già connessa con gasdotti al continente africano ed al resto dell’Italia, in prima linea per cogliere un’importante occasione di sviluppo.

Infatti, la Sicilia, oltre ad offrire sul suo territorio i più alti rendimenti produttivi per gli impianti da fonti rinnovabili, fotovoltaico ed eolico, è, come ricordato nella sua recente visita dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, un naturale HUB energetico grazie alle connessioni esistenti sia con le reti elettriche che con quelle del gas, dunque ponte naturale tra Africa ed Europa.

Occorre sfruttare tale posizione per realizzare filiere produttive che, oltre a dare opportunità di lavoro e di alta formazione, può sperimentare direttamente sul suo territorio la produzione di idrogeno “verde”, su cui si fonda la strategia europea di decarbonizzazione dell’economia.

Sul processo di decarbonizzazione non può non essere citato ed incentivato il percorso delle comunità energetiche che, coinvolgendo i cittadini e le imprese in questo nuovo approccio alla condivisione delle produzioni energetiche e dei consumi, potrà comportare vantaggi sia in termini di uso efficiente dell’energia che di contrasto alla povertà energetica, che vede purtroppo colpire in Sicilia oltre il 20% delle famiglie.

Occorre continuare ad agevolare la riqualificazione energetica degli edifici, per ridurne i consumi e migliorane la qualità abitativa, cogliendo l’occasione della “direttiva case green” per trasformarla in opportunità di sviluppo.

Questi e altri i temi che saranno affrontati nelle due giornate di incontri tra gli operatori istituzionali ed il mondo delle professioni e delle imprese, per trarre indicazioni e supporto all’azione del governo regionale per la realizzazione di una “Sicilia più verde” e più competitiva.

