A Caltanissetta Commissione ARS sul fenomeno della mafia: giovedì audizioni in Prefettura

Giovedì 13 aprile 2023 la Commissione Parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’On. Antonello Cracolici, nel quadro degli incontri con tutti i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza operanti in Sicilia, sarà a Caltanissetta per svolgere una serie di audizioni presso questa Prefettura.

La Commissione regionale procederà all’audizione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Caltanissetta, allargato al Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta ed, a seguire, del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nonché di tutti i Sindaci della provincia.



I lavori della Commissione avranno inizio alle ore 10,30, presso la Prefettura di Caltanissetta e saranno ammesse, in via esclusiva, veloci riprese prima dell’inizio delle audizioni.