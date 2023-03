Trasportato in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta centauro coinvolto in un incidente stradale

Un incidente stradale s’è verificato a Naro tra una moto e una Bmw. Come riporta Agrigentonotizie, nell’incidente un ventitreenne è rimasto gravemente ferito. Il sinistro è avvenuto in piazza Cavour.

La moto Husqvarna su cui viaggiava si è schiantata contro un’autovettura Bmw: a farne le spese è stato il giovane in sella al mezzo a due ruote che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il ragazzo, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. (Fonte Agrigentonotizie)