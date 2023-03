Tragedia in Texas: bimba di tre anni trova pistola in casa e spara accidentalmente alla sorella di 4 anni uccidendola

Bimba di tre anni trova in casa una pistola e accidentalmente spara alla sorella di 4 anni uccidendola. E’ la tragica dinamica di quanto accaduto a Houston in Texas. A confermare la dinamica – come riporta Ansa – è stato lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez che ha descritto quanto accaduto. Una bambina di tre anni ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 anni, uccidendola.

Le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della casa. La famiglia nel sentire il colpo è corsa nella stanza ma per la bambina non c’è stato niente da fare.

Dall’inizio del 2023 è la seconda volta in Texas che un bambino di tre anni provoca una tragedia con una pistola. Nel 2023 sono già cinquantotto le persone colpite accidentalmente da pistole impugnate da bambini. In una ventina di casi, sono morte. Nel 2022 erano state 150 le persone uccise da colpi d’arma da fuoco sparati da bambini.