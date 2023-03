Sicilia, Polizia arrestano uno straniero su cui pendeva un mandato d’arresto europeo

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Enna, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso dall’Autorità Giudiziaria Tedesca, ha tratto in arresto un nigeriano, residente in questa provincia, gravemente indiziato di essere responsabile del delitto di frode informatica commesso in Germania.

La persona tratta in arresto è accusata dalle autorità tedesche di aver acquistato online – in concorso con altri soggetti mediante carte di credito contraffatte – biglietti elettronici della compagnia ferroviaria tedesca DB AG, causando un danno alla compagnia di 34 mila euro.

L’uomo, al termine degli atti di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Enna, a disposizione della Corte d’Appello di Caltanissetta.