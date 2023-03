Serie D. La Sancataldese segna due volte, viene rimontata dal Trapani, ma piazza la stoccata vincente

In vantaggio con Bonanno e D'Agata, i verdeamaranto subiscono la rimonta del Trapani in gol con Mascari e Cangemi, prima che D'Agata non fissi il risultato sul 3-2 finale.

Una Sancataldese pugnace e mai doma ha battuto 3-2 il Trapani conquistando una vittoria che vale oro, dal momento che i verdeamaranto, grazie al successo contro i granata, sono riusciti a portarsi a quota 37 in classifica al 7° posto.

Un’impresa autentica, quella della Sancataldese, anche perchè, dopo il doppio vantaggio firmato da Bonanno prima e D’Agata poi, il Trapani l’aveva ripresa. Prima era stato Mascari al 41′ ad accorciare le distanze e poi nella ripresa Cangemi al 68′ aveva fissato lo score del confronto sul 2-2.

Sul 2-2 tuttavia, la Sancataldese non ha arretrato di un solo centimetro, nonostante un Trapani intraprendente galvanizzato dalla rimonta riuscita. E’ stato ancora un immenso D’Agata a segnare al 77′ la rete del definitivo 3-2 che ha mandato in paradiso i verdeamaranto. La squadra di Pietro Infantino è parsa attiva e reattiva in un match nel quale, ad onore del vero, anche il Trapani ha espresso una buona cifra calcistica.

I granata sono riusciti a rimontare i due gol che la Sancataldese aveva realizzato dimostrando di possedere carattere e personalità su un campo per tutti difficile come il Valentino Mazzola. E ora per la Sancataldese nel prossimo turno, domenica 12 marzo, c’è il derby siciliano con il Ragusa fuori casa.